Путін звинуватив США в організації Революції Гідності

Президент Російської Федерації Володимир Путін переконаний, що Революцію Гідності в Україні організували Сполучені Штати Америки.

Про це він написав у статті “Бути відкритими, попри минуле”.

Російський лідер вкотре назвав події 2014 року “антиконституційним збройним переворотом”.

“З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи – безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні та вихід Криму з її складу?”, – написав Путін.

Крім того, він вважає, що багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором – бути або з колективним Заходом, або з Росією.

“Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі “української трагедії 2014 року”, – вважає він.