Принц Уильям выселил принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца после жалоб сотрудников Конфликт 39-летнего принца Уильяма и 36-летнего принца Гарри уже давно занимает одно из центральных мест в британских СМИ и пока себя не исчерпал. На днях появились его новые подробности. Как утверждает историк Роберт Лейси, отношения братьев испортились после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в грубом поведении и издевательствах. Об этом Лейси пишет в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, отрывок из которой был опубликован в The Times. Принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Автор утверждает, что, когда до Уильяма дошли жалобы королевского персонала на его невестку, у него с Гарри случился ожесточенный спор. Роберт Лейси пишет, что Гарри яростно защищал свою жену и намеренно выключал телефон, чтобы Уильям не мог до него дозвониться. Однако герцог Кембриджский не отступал и пришел поговорить с братом лично. Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными, — утверждает автор. После этого Уильям, по его словам, решил, что семьям нужно разъехаться, и потребовал, чтобы брат с женой уехали из Кенсингтонского дворца. Принцы Гарри и Уильям Лейси также отметил, что Кейт с самого начала была осмотрительна в отношении Меган. А Уильям, по его словам, якобы признавался другу, что у Меган был определенный план. Обвинения в ее адрес, которые он слышал, только подтвердили его подозрения. Он считал, что она расшатывала заветные принципы монархии, — пишет Лейси. По его словам, Уильям также был обеспокоен тем, что Меган крадет у него любимого брата, а Гарри, в свою очередь, был в ярости из-за того, что Уильям верит сотрудникам дворца, а не ему. Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Когда в марте в британской газете The Times впервые были опубликованы заявления об издевательствах со стороны Меган в отношении сотрудников, ее представители опровергли эти обвинения, а Букингемский дворец пообещал провести независимое расследование этого дела. Помощники герцогини, заявившие о травле с ее стороны, рассказали, что она доводила их до слез и подвергала их буллингу.