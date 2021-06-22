Принц Уильям выселил принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца после жалоб сотрудников

Конфликт 39-летнего принца Уильяма и 36-летнего принца Гарри уже давно занимает одно из центральных мест в британских СМИ и пока себя не исчерпал. На днях появились его новые подробности.

Как утверждает историк Роберт Лейси, отношения братьев испортились после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в грубом поведении и издевательствах. Об этом Лейси пишет в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, отрывок из которой был опубликован в The Times.

Принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри

Автор утверждает, что, когда до Уильяма дошли жалобы королевского персонала на его невестку, у него с Гарри случился ожесточенный спор.

Роберт Лейси пишет, что Гарри яростно защищал свою жену и намеренно выключал телефон, чтобы Уильям не мог до него дозвониться. Однако герцог Кембриджский не отступал и пришел поговорить с братом лично.

Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными,

— утверждает автор.

После этого Уильям, по его словам, решил, что семьям нужно разъехаться, и потребовал, чтобы брат с женой уехали из Кенсингтонского дворца.

Принцы Гарри и Уильям

Лейси также отметил, что Кейт с самого начала была осмотрительна в отношении Меган. А Уильям, по его словам, якобы признавался другу, что у Меган был определенный план. Обвинения в ее адрес, которые он слышал, только подтвердили его подозрения. Он считал, что она расшатывала заветные принципы монархии,

— пишет Лейси.

По его словам, Уильям также был обеспокоен тем, что Меган крадет у него любимого брата, а Гарри, в свою очередь, был в ярости из-за того, что Уильям верил сотрудникам дворца, а не ему.

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Когда в марте в британской газете The Times впервые были опубликованы заявления об издевательствах со стороны Меган в отношении сотрудников, ее представители опровергли эти обвинения, а Букингемский дворец пообещал провести независимое расследование этого дела.

Помощники герцогини, заявившие о травле с ее стороны, рассказали, что она доводила их до слез и подвергала их буллингу.