После расставания с Дженнифер Лопес Алекс Родригес сблизился с экс-возлюбленной Бена Аффлека

Отношения 51-летней Дженнифер Лопес после расставания с 45-летним Алексом Родригесом напоминают настоящий бразильский сериал. Пока сама Джен возобновила отношения с 48-летним экс-возлюбленным Беном Аффлеком и наслаждается этим романом, Алекс Родригес сблизился с бывшей девушкой Бена Линдсэй Шукус.

Издание Page Six сообщило, что на минувших выходных Алекс побывал на закрытой вечеринке Линдсэй, которую она устроила по случаю своего 41-го дня рождения. По словам инсайдеров, Родригеса вместе с другими близкими друзьями телепродюсера заметили на заднем дворе дома в Хэмптоне, где они весело проводили время. При этом представитель Родригеса уже прокомментировал его отношения с Шукус и назвал их «чисто платоническими».

Там нет никакой романтики. Они дружат уже лет 15,

— заявил он.

Напомним, что Бен Аффлек начал встречаться с Линдсэй Шукус в 2017 году, всего через несколько месяцев после того, как официально подал на развод с Дженнифер Гарнер. В 2018 году они расстались, а в 2019-м ненадолго сошлись вновь.

Также издание PageSix сообщило, что Алекс Родригес недавно арендовал особняк на Лонг-Айленде стоимостью пять миллионов долларов, который находится всего в трех минутах езды от дома Дженнифер Лопес. Все намекает на то, что Алекс пока не готов окончательно смириться с уходом Джен и старается быть к ней как можно ближе.

К слову, сама Лопес сейчас большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе, где живет Бен Аффлек. Недавно они вместе сходили на праздничный ужин по случаю дня рождения младшей сестры Дженнифер. На этой вечеринке Аффлек увиделся с детьми Лопес от предыдущих отношений. По словам инсайдеров, Бен отлично ладит с Максом и Эммой, а они от него в полном восторге.