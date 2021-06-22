Отправленные в Италию российские врачи оказались шпионами

тальянская сторона обвинила в шпионаже российских военных, которые приезжали в 2020 году в страну на помощь в борьбе с коронавирусом. По данным итальянского издания «La Repubblica», «спасательная операция» российских военных химиков, вызвавшихся помочь итальянцам в санитарной обработке помещений от коронавируса, на деле оказалась разведывательной миссией Минобороны, сообщает ghall.com.ua.

«Российские военные прибыли в Италию с единственной целью — получить некие данные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией».

«La Repubblica» отмечает, что российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии.

Так, в Брешиа дислоцируются истребители, расположены бомбоубежища итальянской аэронавтики, там же находится американское ядерное оружие.

«Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии — вакцины», — отмечает издание.

В апреле 2020 года Минобороны РФ сообщило, что отечественные военные в трех городах итальянской области Ломбардия продезинфицировали от ковида дома для престарелых.

Шпионские скандалы между Россией и Италией за последний год возникали уже неоднократно. Так, итальянская сторона решила посмертно проверить на причастность к шпионажу известную российскую эротическую модель, в марте двух военных задержали в Италии за шпионаж в пользу России, а в апреле из Италии за шпионаж выслали российского дипломата.