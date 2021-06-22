Норман Ридус получит собственную звезду на «Аллее славы»

Норман Ридус получит именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Ее установят в 2022 году.

Актер стал одним из 38-ми претендентов на эту награду. Экспертная комиссия проделала большую работу, отобрав самых талантливых людей. Пожалуй, это самая престижная награда в США за достижения в поп-культуре.

«Эта звезда принадлежит вам так же, как и мне. Я буду вечно благодарен за это. Даже представить не мог, что когда-то получу ее», — так Ридус ответил на поздравления поклонников в своем Twitter.

Отметим, что 52-летний актер прославился не только по кино и сериалам, но также и по видеоиграм. Так, например, он исполнил роль главного героя в культовой игре Хидео Кодзимы — Death Stranding.