Найдены следы последних британских динозавров Philip T.Hadland et al. / Proceedings of the Geologists' Association, 2021 Ученые обнаружили самые молодые из до сих пор известных следов динозавров в Англии. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Geologists' Association, палеобиологи описывают шесть морфотипов динозавров, бродивших по пляжам Фолкстона 110 миллионов лет назад. На территории Великобритании обитало более 100 видов динозавров, их следы были зарегистрированы во многих местностях, в основном на юге Англии, но также и в Уэльсе и Шотландии. До 2012 года самые молодые следы были найдены в барремском ярусе формаций Голт и Верхний Гринсайд. Филип Хэдланд (Philip T.Hadland) из музея и картинной галереи обнаружил в скалах и на береговой полосе в Фолкстон-Уоррен отпечатки и предположил, что они могут быть следами динозавров. Следы были найдены на рыхлых блоках и обнажениях плоскости напластования на волнообразной платформе, примыкающей к морскому обрыву. Хэдланд обратился к экспертам для подтверждения своей догадки. Дэвид Мартиллф (David M.Martillf), палеобиолог из Портсмутского университета, исследовал отпечатки и идентифицировал следы шести ихнотаксонов: cf. Tetrapodosauripus, cf. Irenesauripus, cf. Ornithopodichnus, cf. Amblydactylus, cf. Iguanodontipus и cf. Columbosauripus. Описанные следы динозавров самые молодые из обнаруженных в Соединенном Королевстве, они встречаются в пластах, отложившихся в самом начале альбской трансгрессии примерно 110 миллионов лет назад. Разнообразие морфологий отпечатков доказывает существование относительно большого разнообразия динозавров на юге Англии в конце раннего мелового периода. Кроме того, ученые предполагают, что широкий спектр групп динозавров воспользовался воздействием приливов на прибрежные берега, возможно, добывая пищу или пользуясь четкими маршрутами миграции.