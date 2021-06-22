Кристоф Вальц вновь сыграет охотника за головами

Лауреат премии «Оскар» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и четырехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии Уиллем Дефо («Маяк») сыграют главные роли в вестерне «Dead For a Dollar», который снимет легендарный голливудский режиссер и большой поклонник вестернов Уолтер Хилл («Воины»).

Фильм станет первым вестерном Вальца со времен выхода драмы «Джанго освобожденный», за роль в которой он получил свой второй «Оскар». В предстоящей картине он также будет играть охотника за головами.

Хилл снимет фильм, действие которого разворачивается на территории Нью-Мексико в 1897 году, по собственному сценарию. В центре сюжета — Макс Борлунд (Вальц), знаменитый охотник за головами, которого наняли, чтобы найти и вернуть Рейчел Прайс, прогрессивную жену успешного бизнесмена из Санта-Фе Натана Прайса. Максу сообщили, что женщина была похищена дезертиром афроамериканской армии Элайджей Джонсом и удерживается ради выкупа в Мексике. Когда Макс отправляется на юг от границы, он натыкается на своего заклятого врага, американца-эмигранта Джо Криббенса (Дефо). Много лет назад Макс выследил и отправил в тюрьму этого профессионального игрока. Когда Борлунд находит Рейчел и Элайджу, прячущихся в дебрях мексиканской пустыни, он узнает, что Рейчел добровольно сбежала от жестокого мужа, и беглый солдат на самом деле является ее возлюбленным. Перед Максом дилемма: вернуть беглянку клиенту или отбиваться от безжалостных наемников и своего давнего врага?

Вальц вскоре появится в фильмах «Не время умирать», «Пиноккио» и «The Portable Door». Поклонники Дефо в ближайшее время смогут увидеть его в «Аллее кошмаров» и «Северянине». Оба актера снялись в «Французском вестнике» Уэса Андерсона.