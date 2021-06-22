Глобальный спутниковый интернет Илона Маска заработает в сентябре

Спутниковый интернет для всей земли от Starlink Илона Маска заработает в сентябре, заявила Reuters президент компании Гвинн Шотвелл.Из 12 тысяч спутников уже запущены 1,8 тысячи, что позволяет получить «непрерывное глобальное покрытие», как только аппараты выйдут на рабочую орбиту, сообщила она.

Проект стоимостью 10 млрд долларов уже работает в рамках бета-версии в 11 странах, но чтобы полноценно запустить его потребуется одобрение национального регулятора каждого конкретного государства.