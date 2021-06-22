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Генри Кавилла хотят уволить из «Ведьмака» из-за его девушки

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Девушка Генри Кавилла Натали Вискузо была вынуждена извиниться после того, как фотографии из поездки в Намибию в 2008 году начали всплывать в Интернете.

Скандал, вызванный изображениями, на которых Вискузо замечена с темнокожим гримом, был настолько жарким, что Netflix пришлось провести беседу с Кавиллом. По данным DailyMail, актера даже могли уволить из сериала «Ведьмак» из-за его связи с ней.

Натали Вискузо пришлось извиняться за слитые фото, когда ей было всего 18 лет. На изображениях Вискузо одета в одежду восточноафриканских племен, а ее кожа от шеи до шеи окрашена в нечто, похожее на отджизе, пигмент, сделанный из молочного жира и охры, используемый сообществом химба в Намибии для защиты себя от сурового климата.

Фото были сделаны, когда она появилась в реалити-шоу MTV 2008 года, где провела время с африканским племенем в Намибии. Местные жители одели ее в одежду в рамках церемонии инициации.

22 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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