Генри Кавилла хотят уволить из «Ведьмака» из-за его девушки

Девушка Генри Кавилла Натали Вискузо была вынуждена извиниться после того, как фотографии из поездки в Намибию в 2008 году начали всплывать в Интернете.

Скандал, вызванный изображениями, на которых Вискузо замечена с темнокожим гримом, был настолько жарким, что Netflix пришлось провести беседу с Кавиллом. По данным DailyMail, актера даже могли уволить из сериала «Ведьмак» из-за его связи с ней.

Натали Вискузо пришлось извиняться за слитые фото, когда ей было всего 18 лет. На изображениях Вискузо одета в одежду восточноафриканских племен, а ее кожа от шеи до шеи окрашена в нечто, похожее на отджизе, пигмент, сделанный из молочного жира и охры, используемый сообществом химба в Намибии для защиты себя от сурового климата.

Фото были сделаны, когда она появилась в реалити-шоу MTV 2008 года, где провела время с африканским племенем в Намибии. Местные жители одели ее в одежду в рамках церемонии инициации.