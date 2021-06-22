Джессика Бил и Джастин Тимберлейк впервые показали младшего сына

В последние пару дней в инстаграмах знаменитостей появилось много трогательных семейных кадров. А поводом для того стал День отца, который 20 июня отмечался во многих странах мира.

Не стали отходить от этой традиции и 39-летняя Джессика Бил и 40-летний Джастин Тимберлейк, которые не только опубликовали фото детей, но и впервые показали младшего сына.

Актриса поделилась снимками своего супруга с сыновьями: 11-месячным Финеасом и шестилетним Сайласом. Лица детей она при этом спрятала за смайликами в виде сердец. Поздравляя мужа с праздником, Джессика призналась ему в любви и поблагодарила его за все, что он делает для своей семьи.

Детка, ты — луна, звезды и сметанный кекс моей жизни. Ты построил крышу над нашей головой, а потом починил ее, когда в нее угодила самодельная ракета. Ты кладешь еду на стол, чтобы ребенок мог бросить ее под него. Ты позволяешь нам использовать диван в качестве батута, хотя он есть у нас на улице. Тебе нравится шум и беспорядок от всего этого, даже если ты работал всю ночь и пытаешься заснуть. Мы благодарны тебе за все и за то, чего мы не видим. Спасибо, что делаешь все это так забавно. Мы очень тебя любим. Детка, ты несешь свет в нашу жизнь разными способами,

— написала Бил.