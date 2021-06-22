Джастин и Хейли Бибер встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже

24-летняя Хейли Бибер и ее супруг, 27-летний Джастин Бибер, сейчас гостят в Париже и, бесспорно, являются главными героями городской хроники. Пара решила компенсировать и потери жанра street style без очных показов в рамках недель моды — на публике Хейли появилась в нарядах из актуальных коллекций. За день модель успела сменить несколько образов.

Так, на обед в ресторан Хейли отправилась в бежевом платье LaQuan Smith с треугольным вырезом на животе — такой крой сейчас в тренде. Дополнила она образ босоножками Femme и сумкой Little Liffner. Джастин, в свою очередь, выбрал классический костюм Celine.

Джастин и Хейли Бибер

Приодеться певец решил и потому, что в этот день его ждал прием на высоком уровне. Он и Хейли встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон. Встреча прошла в Елисейском дворце, и Джастин уже поделился со своими подписчиками официальной фотографией, однако не рассказал, о чем же ему удалось побеседовать с главой государства.

Визит пары совпал сразу с несколькими крупными событиями — стартом традиционного городского музыкального фестиваля Fête de la musique, который проводится с 1982 года, и открытием отреставрированного универмага Samaritaine, на котором присутствовал и сам Макрон.

Ну а позднее Хейли Бибер появилась на публике уже в более нарядном розовом платье с глиттером из осенне-зимней коллекции Miu Miu. К нему она подобрала оранжевый клатч Bottega Veneta — аксессуары этого бренда ей очень нравятся.

Ну а вот у Джастина к вечеру душа больше лежала к неформальному стилю одежды. Он выбрал красную толстовку своего собственного бренда Drew и рваные джинсы.