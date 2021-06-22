Биткоин колоссально обвалился — массовые банкротства

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, просела более чем на 9% до отметки ниже $30 тыс. впервые с 27 января, свидетельствуют данные торгов.

Так, к 15:44 на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 9,7% до $29,367 тыс., сообщает ПРАЙМ.

Стоимость биткоина росла активными темпами с октября 2020 года до середины апреля 2021 года, за это время криптовалюта подорожала в 6 раз — с $11 тыс. до $64 тыс. 14 апреля биткоин в очередной раз обновил исторический максимум и достиг $64,854 тыс.

Как отмечает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, «от пиков в середине апреля первая криптовалюта подешевела на 52%, а сигнал на продажу поступил только сейчас, когда многие стратеги уже изучают ситуацию на предмет разворота, а потенциал снижения с текущих уровней выглядит не столь привлекательно по сравнению с перспективами восстановления цены к историческим рекордам, если рассматривать долгосрочные инвестиции».

«Скептично к этому техническому сигналу стоит отнестись и при рассмотрении ситуации на горизонте ближайших недель. Несмотря на текущий негативный новостной фон, связанный с атакой китайских властей на майнеров и криптовалютные сервисы, пока остается актуальной формация „треугольник“, нижняя граница которого остановила продажи „медведей“. Если подобная ситуация не претерпит изменений, то в последующие две недели курс биткоина может вернуться в район $38-40 тыс., откуда уже нацелится на пробой минимума мая в $30 тыс. с целью $24 тыс. в августе», — говорится в обзоре эксперта.