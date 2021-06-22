Последнее обновление приложения Google может вызывать его циклический сбой Путін звинуватив США в організації Революції Гідності » Кабмин просит Раду помочь с наполнением бюджета: Взимание долга без суда, запрет на выезд за границу и уменьшение в 4 раза необлагаемого земельного участка для личного хозяйства Власть инициирует увеличение налогов для легального бизнеса. Дополнительные поступления бюджета оцениваются в 50 млрд грн. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ «Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн». Кабинет Министров 3 июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Это так называемый ресурсный законопроект, предусматривающий увеличение и индексацию ряда акцизов и налогов. «Законопроект №5600 расширяет полномочия налоговых органов. В частности, им могут разрешить взимать налоговый долг без обращения в суд, или обеспечивать налоговым залогом доначисленные по результатам проверок суммы на время судебного обжалования», — отмечается в статье. Также законопроект предлагает ограничивать выезд за границу руководителя компании до полного погашения налогового долга. А еще Государственная налоговая служба сможет получать от налогоплательщика информацию не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением. Законопроект №5600 меняет в Налоговом кодексе, следующие пункты: Вводится методика расчета размера минимального налогового обязательства для земельных участков, которые обрабатываются, но с которых не платятся налоги. В частности в Налоговый кодекс вводится формула, по которой объем минимального налогового обязательства зависит от общей нормативной денежной оценки земельного участка и времени, который участок находится в собственности предприятия. Уменьшается с 2 до 0,5 га размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц. Акцизный налог на пиво предлагается вычислять по крепости напитка вместо литража. Так документ предлагает облагать акцизом спирт, содержащийся в пиве из солода по ставке 59,82 грн за 1 л 100-процентного спирта. Для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн / л, а 8% спирта — 4,79 грн / л. В настоящее время пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости. Отменяется нулевая ставка акциза на продажу электроэнергии по зеленому тарифу. Предлагается увеличить экологический налог за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза и предусмотреть их постепенное повышение в 8 раз до 2029 года. Предлагается повысить ставки экологического налога за выбросы СО2 с 10 грн до 30 грн / тонна. Предлагается повысить ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн / тонна. Предлагается ввести дифференциацию ставок налогообложения железных руд в зависимости от размера средней цены реализации, определенной как средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China. Промышленные предприятия могут быть лишены льгот на уплату налога на землю. Изменяется размер стоимости легковых автомобилей, подпадающих под налогообложение транспортным налогом (налог на роскошь). Сегодня облагаются автомобили не старше пяти лет стоимостью от 2 430 000 грн (375 минимальных зарплат). Проект закона предлагает облагать автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1 300 000 грн (200 минимальных зарплат). Ставка налога — 25 тыс. грн. Предлагается забрать право работать на едином налоге четвертой группы у предприятий, занимающихся разведением домашней птицы, перепелов и страусов, а также производством мяса домашней птицы. Ставки налогообложения для 4-й группы плательщиков единого налога увеличивается вдвое. Законопроектом ограничивается возможность уменьшения налоговой базы с помощью убытков прошлых лет. Будет учитываться только половина суммы ущерба для уменьшения налоговой базы обложения налогом на прибыль. Уменьшать налогооблагаемую базу можно будет только убытками одного года. Документ предлагает облагать финансовую помощь, предоставленную связанным лицам. Предполагается обложения налогом 18% на доходы физлиц, полученные от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение года. Действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости в размере 0% и второго в размере — 5% остаются без изменений. Могут быть отменены льготы по уплате НДС для субъектов хозяйствования, которые занимаются перепродажей квартир на вторичном рынке.