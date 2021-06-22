32 країни та 5 тисяч військових: до навчань Sea Breeze-2021 залучена рекордна кількість учасників

Наступного тижня в Чорноморському регіоні стартують військові навчання Sea Breeze-2021, до яких цьогоріч залучено рекордну кількість країн. Зокрема до військових навчань у Чорному морі приєднається Шостий флот ВМС США.

“Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільному українсько-американському і щорічному навчанні Sea Breeze-2021, що розпочинається наступного тижня в Чорноморському регіоні”, – заявили у посольстві США в Україні.

У диппредставництві зауважили, що метою Sea Breeze-2021 є посилення морської безпеки та забезпечення миру в регіоні.

Водночас у посольстві наголосили, що Sea Breeze-2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць – 32 країни з 6 континентів, у них беруть участь 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Зазначимо, що Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.