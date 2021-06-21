«Жыве Беларусь!» и национальную символику у Лукашенко приравняли к «Хайль Гитлер!»

Помимо флага, экстремистской символикой также предлагается признать лозунг протестующих «Жыве Беларусь!», который в Союзе журналистов и МВД приравняли к нацистскому приветствию «Хайль Гитлер!».

В Союзе указывают, что бело-красно-белым флагом пользовались «каратели и полицаи» во время Второй мировой войны, а приветствие «Жыве Беларусь!» выкрикивали в Добровольческой пехотной бригаде СС и Белорусском полицейском батальоне коллаборационистов.

8 июня президент республики Александр Лукашенко ужесточил наказание за экстремизм в Белоруссии. В УК республики появились две новые статьи «Содействие экстремистской деятельности» и «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности», которые предполагают до шести и до трех лет лишения свободы соответственно. Кроме того, за выход на митинг теперь можно получить до пяти лет тюрьмы.