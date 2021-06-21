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Затаил обиду: принц Чарльз не встретится с Гарри на открытии памятника Леди Ди

У будущего короля есть дела поважнее, чем «блудный сын».

Затаил обиду: принц Чарльз не встретится с Гарри на открытии памятника Леди Ди

1 июля состоится открытие мемориала в честь принцессы Дианы. Именно в этот день Леди Ди могло бы исполниться 60 лет, если бы она не погибла в автокатастрофе. Многие встречи, на которые рассчитывала публика, не состоятся.

На открытие из США в Лондон прилетит принц Гарри, который встретится с братом — принцем Уильямом. При этом принц Чарльз не особо рад видеть герцога Сассекского.

По словам источника в королевской семье, сразу после открытия мемориала принц Чарльз улетит в Шотландию. Личную встречу с сыном он не планирует из-за разных графиков герцогов.

Другие инсайдеры сообщают, что Чарльз специально подстроил расписание таким образом, чтобы не видеться с Гарри.

«Отношения все еще крайне натянутые. Нет даже и речи о личной встрече в приватной обстановке. Они соберутся в одном месте только из уважения к принцессе Диане», — передает The Sun.

Источник фото: Legion-Media

21 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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