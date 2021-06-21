Велика Британія передасть ВМСУ два тральщика

Військово-морські сили України отримають від уряду Великої Британії два тральщика.

Про це повідомляє видання Думська з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що на озброєння Військово-морських сил уряд Британії передасть два тральники типу Sandown.

Видання повідомляє, що до складу Королівського флоту Британії було введено 15 тральників цього типу, проте у 2000-х три кораблі передали Естонії, а ще три Саудівської Аравії. Таким чином зараз Сполучене Королівство має у своєму розпорядженні дев’ять кораблів цього типу, два з яких передадуть флоту України.

За даними видання, бойові кораблі, побудовані на початку 90-х років, будуть закуплені офіційним Києвом у цьому році.

Тральники мають довжину 53 метри, ширину 11 і осадку 2,3 метра. Пара дизелів по 1523 к.с. розганяють корабель до 13 вузлів. Є також електродвигун для безшумного ходу. Тральники озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами «Мініган» і парою кулеметів загального призначення.

Також на кораблях встановлені радари та системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Кораблі, можливо, будуть модернізовані більш сучасними системами для пошуку мін.