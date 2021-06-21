В ВОЗ заявили о спаде заболеваемости COVID-19 во всем мире

Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 в мире сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким», — добавил глава ВОЗ.

По его словам, на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 млн случаев COVID-19 и почти 64 тыс. смертей, то есть 250 случаев и 6 смертей каждую минуту.

Добавим, в России уже неделю сохраняется негативная динамика — почти ежедневно фиксируется более 17 тыс. зараженных. Больше всего инфицированных — в Москве, Подмосковье и Петербурге.