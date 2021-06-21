В Суде по катастрофе MH17 показали место выстрела по нему из БУКа

Из зала суда по МН17.

17 июня в выступлении обвинения была показана точка запуска зенитной ракеты «Бука», сбившей малазийский «Боинг», на сельскохозяйственном поле близ поселка Первомайский, определенная тремя независимыми источниками:

— Королевским метеорологическим институтом Нидерландов (KNMI) при изучении точек А, В и С, проводившемся для определения источника пожара на поле, вызванного пуском ракеты — согласно заключению KNMI пожар начался в точке В;

— военным экспертом по дешифровке космических снимков (его обозначение в судебном деле Primo-17-476), изучавшем гусеничные следы; он пришел к заключению, что «Бук» стоял в точке Primo-17-476;

— свидетелем обвинения под номером Х48, показавшем, что видел стоящий «Бук» в точке Х48.

Все три оценки сходятся в одном месте с погрешностью в несколько метров и подтвержают выводы международных судебных расследований DSB и JIT, а также независимым расследованием Bellingcat. Отличается только нелепая российская версия Алмаз-Антея про Зарощененское, где нет ни свидетелей, ни следов, ни улик, ни снимков. Опровергнутая финским экспериментом. Да и плюс ко всему, Зарощенское в тот день находилось на территории, контролированной россиянами и сепаратистами.