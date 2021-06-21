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В Индии выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»

В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом сообщил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан.

Новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Также Лахан рассказал, что пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

http://pharmpedia.org/2021/06/21/v-indii-vyyavili-novyj-shtamm-koronavirusa-delta-plyus/

21 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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