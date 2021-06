В Африке появится единая валюта Мировые рынки сдулись на $2 триллиона на планах США остановить «печатный станок» » Ума Турман рассталась с архитектором Питером Саббетом и стала встречаться с генеральным директором Bloomberg Media Роман 51-летней голливудской актрисы Умы Турман и архитектора Питера Саббета оказался недолгим. Пара, которая познакомилась во время первой волны пандемии коронавируса, уже рассталась. Однако сердце звезды оставалось свободным недолго — по сообщениям The New York Times, Ума встречается с 51-летним исполнительным директором компании Bloomberg Media Group Джастином Б. Смитом. Турман была в числе гостей на вечеринке, организованной бизнесменом в его доме в Вашингтоне. Намекая на свой роман со Смитом, она отметила, что очень любит новости. На самом деле я любительница новостей, — сказала она. Актриса уже давно живет в Нью-Йорке, в то время как ее новый возлюбленный большую часть времени проводит в столице США. Собирается ли переезжать к нему Турман, неизвестно. Ума Турман Пост генерального директора Bloomberg Media Group Смит занял в 2013 году. А уже в следующем году он вошел в список 35 самых влиятельных людей в СМИ Нью-Йорка по версии издания The Hollywood Reporter. О его личной жизни ничего не известно. Также непонятно, при каких обстоятельствах он познакомился с актрисой. Ума Турман была замужем дважды: ее первым супругом стал Гари Олдман, а вторым — Итан Хоук. От него у звезды есть двое детей: 22-летняя Майя и 19-летний Левон. Также Турман воспитывает восьмилетнюю дочь Луну от французского бизнесмена Арпада Бюссона.