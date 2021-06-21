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Ученые из Оксфордского университета предложили способ ускорить выздоровление от COVID-19

Британский Минздрав согласился с выводами оксфордских ученых о том, что применяемые при лечении астмы ингаляторы могут помочь справиться с пандемией.

Исследователи обнаружили, что это средство сокращает время исцеления от коронавируса в среднем на трое суток, пишет The Telegraph. Как оказалось, борется с COVID будесонид — вещество, успешно справляющееся не только с астмой, но и с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Как известно, у части заразившихся коронавирусом развивается пневмония.

21 июня, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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