В Суде по катастрофе MH17 показали место выстрела по нему из БУКа 105-летняя именинница поделилась секретом долголетия » Ученые из Оксфордского университета предложили способ ускорить выздоровление от COVID-19 Британский Минздрав согласился с выводами оксфордских ученых о том, что применяемые при лечении астмы ингаляторы могут помочь справиться с пандемией. Исследователи обнаружили, что это средство сокращает время исцеления от коронавируса в среднем на трое суток, пишет The Telegraph. Как оказалось, борется с COVID будесонид — вещество, успешно справляющееся не только с астмой, но и с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Как известно, у части заразившихся коронавирусом развивается пневмония.