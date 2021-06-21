США рассказали об изменениях в политике санкций против России после саммита в Женеве

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан о том, что США готовят новые санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2».

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, не имеет столь важного значения, когда Салливан сделал заявление по антироссийским санкциям. Она отметила, что в этом плане после прошедших 16 июня в Женеве переговоров между главами США и РФ «ничего не изменилось».