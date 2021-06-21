Спортивная летающая машина прошла первый тест

Airspeeder сообщила, что электрический летающий гоночный автомобиль компании совершил первые непилотируемые испытательные полеты на юге Австралии. Летательный аппарат, электрический мультикоптер вертикального взлета (сокращенно — eVTOL), управлялся дистанционно, а испытательные полеты проходили под наблюдением Управления безопасности гражданской авиации страны.

Конечной целью компаний Airspeeder является создание летающих транспортных средств для участия в гонках. Согласно сайту Airspeeder, «успешное выполнение этих полетов означает, что Гран-при электромобилей без экипажа состоятся в 2021 году в трех скоро объявленных международных местах».

Устройство весит 130 килограммов, может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,8 секунды и подниматься на высоту до 500 м. Он оснащен съемной батареей, которую можно заменить менее чем за 20 секунд. По словам компании, на одном аккумуляторе он может летать от 10 до 15 минут, оснащен лидаром и радаром для создания «виртуального силового поля», чтобы помочь предотвратить столкновения.

Airspeeder утверждает, что в первых гонках серии EXA, которые компания планирует провести в конце этого года, примут участие до четырех команд с двумя удаленными пилотами на команду.