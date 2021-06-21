Сборы «Тихого места 2» превысили 200 миллионов долларов

Мировые кассовые сборы фантастического триллера «Тихое место 2» превысили 220 миллионов долларов. По скорости набора такой внушительной суммы сиквел уже опережает первую серию, при этом он не стартовал еще на двух десятках рынков.

А лидером в Северной Америке по итогам прошедших выходных стал боевик под названием «Телохранитель жены киллера», который стартовал с результатом 11,7 миллиона долларов, значительно слабее, чем ожидалось ранее. Производственный бюджет ленты составил 70 миллионов долларов, и с таким стартом ей будет весьма непросто добиться окупаемости.

На втором месте финишировало упоминавшееся выше «Тихое место 2», собравшее еще 9,4 миллиона долларов. А третью строчку американского рейтинга занял «Кролик Питер 2», пополнивший свою кассу еще на 6,1 миллиона долларов.

Также стоит отметить, что мировые кассовые сборы приключенческого боевика «Форсаж 9» приблизились к 300 миллионам долларов. Как и в случае с «Тихим местом», фильму еще только предстоит выйти на ряде перспективных кинорынков, а том числе в самой Северной Америке.