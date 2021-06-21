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Россиянина арестовали по подозрению в шпионаже в Германии

Гражданина России арестовали по подозрению в шпионаже в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную Генпрокуратуру.

Предполагается, что мужчина по имени Ильнур Н. работал на российские спецслужбы. Он работает научным сотрудником некого германского университета.

В Генпрокуратуре считают, что он встречался с представителем российских спецслужб как минимум три раза: это произошло между октябрем 2020-го и июнем 2021 года. Он передавал некую информацию в обмен за денежное вознаграждение.

Пока детали происшествия не раскрываются. Российская сторона еще не комментировала эти события.

21 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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