Россиянам на неопределенный срок запретили поездки в США

Российские власти пока не планируют снимать с США статус «недружественной страны», из-за которого была парализована работа американского посольства и прекращена выдача американских виз.Никаких предпосылок для исключения США из недружественного списка на данный момент нет, сообщил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хотя саммит в Женеве Кремль оценил как конструктивный, практических результатов по его итогам еще предстоит подождать, цитирует Пескова «Интерфакс».

На встречах такого рода «»остигается понимание того, где говорить бесполезно, понимание того, где говорить нужно, понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом, понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон», перечислил он.

«Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора», — заявил Песков.

Посольство США с 12 мая приостановило выдачу неиммиграционных виз, кроме дипломатических, в связи с запретом нанимать российских граждан, о котором 23 апреля американскую сторону уведомило правительство РФ.

Консульские функции посольства были сокращены до экстренных услуг гражданам США и выдачи «крайне ограниченного числа» иммиграционных виз и только в случаях, когда речь идет о вопросах «жизни и смерти».

Посольство также рекомендует гражданам США, находящимся в России, покинуть страну до 15 июня, если истекает их российская виза.

Включение в список недружественных стран вынудило посольство США сократить штат в 4 раза.

В начале июня МИД РФ объявил о подготовке распоряжения о денонсации меморандума по открытой суше, что де-факто ограничит американским дипломатам передвижение за пределами посольства.