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Редкими фото звезды «Ходячих мертвецов» поделилась его жена в День отца

Норман Ридус и Дайан Крюгер приоткрывают подробности личной жизни, публикуя снимки с маленькой дочкой.

Редкими фото звезды «Ходячих мертвецов» поделилась его жена в День отца

В это воскресенье, 20 июня, празднуется День отца. В честь этого американская актриса немецкого происхождения Дайан Крюгер разместила в Сети фотографии своего гражданского мужа Нормана Ридуса, наиболее известного по роли Дэрила в сериале «Ходячие мертвецы». Вместе с актером на кадрах можно увидеть его 2-летнюю дочь.

«Мы любим тебя, папа. Счастливого дня отца кое-кому с самым нежным сердцем», – подписала снимок Дайан.

Знаменитая пара предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому подобные фото – большая редкость. Крюгер решилась на материнство только после 40 лет, и первые пять месяцев после рождения дочки скрывала ее имя и лицо.

Актриса даже обращалась к папарацци с просьбой не публиковать фото ее ребенка. Впервые Дайан показала малышку в мае прошлого года. Отметим, что для Нормана это не первый ребенок, его старшему сыну Мингусу уже исполнился 21 год.

Источник фото: Legion-Media

21 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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