Разумеется, она модель: брат экранного Тора впервые показал возлюбленную

Актер Лиам Хемсворт, брат экранного Тора Криса Хемсворта, в своем Instagram впервые показал свою девушку Габриэллу Брукс. Звезда фильма «Голодные игры» с возлюбленной посетили благотворительный ужин в Австралии.

31-летний актер признался, что снимком со своей девушкой в социальных сетях он делится впервые. Как выяснилось, Габриэлла Брукс является довольно известной в Австралии моделью. Парочка не любит афишировать свои отношения, но вместе они с 2019 года.

Компанию Хемсворту и его даме составили и другие звезды.Вечер не обошелся без Тора всех времен Криса Хемсворта, который взял с собой жену Эльзу Патаки и парочку друзей.

«Фантастическая ночь, собирающая столь необходимые средства и осведомленность об одной из самых важных и сложных проблем — психическом здоровье детей», — написал Лиам.

Источник фото: Legion-Media