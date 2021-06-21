5 крутых фильмов, которые можно посмотреть с папой В Суде по катастрофе MH17 показали место выстрела по нему из БУКа » Переговоры по ядерной программе Ирана: Израиль заявляет, что с президентом Эбрахимом Раиси опасно иметь дело АВТОР ФОТО,REUTERS Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество осознать угрозу со стороны Тегерана и не питать иллюзий относительно новоизбранного иранского президента Эбрахима Раиси. Этот призыв прозвучал на фоне очередного раунда переговоров о возобновлении иранской ядерной сделки, прошедшего в воскресенье в Вене. Нафтали Беннет заявил, что иранский «режим кровавых палачей» жаждет собственного ядерного оружия, хотя официальный Тегеран неоднократно отрицал это. Участники встречи в Вене отметили, что в вопросе возобновления ядерной сделки был достигнут прогресс. Однако они также указали на пробелы, которые необходимо заполнить. Израиль последовательно выступает против соглашения. О победе Эбрахима Раиси на президентских выборах было объявлено в субботу. Раиси — верховный судья Ирана, ультраконсерватор. В 1988 году Эбрахим Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых «комиссиях смерти» и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани, который считается близким к реформистскому лагерю. В своем заявлении после победы на выборах Раиси пообещал укрепить общественное доверие к правительству и стать лидером для всей нации. «Я сформирую трудолюбивое, революционное антикоррупционное правительство», — цитируют Раиси местные СМИ. Многие считают, что прошедшая предвыборная гонка была направлена в пользу Раиси. Избранный президент, инаугурация которого состоится в августе, находится под санкциями США. Иранский ядерный кризис: что нужно знать Международное сообщество не доверяет Ирану: некоторые страны уверены, что Иран хочет создать собственное ядерное оружие — Тегеран отрицает это.

некоторые страны уверены, что Иран хочет создать собственное ядерное оружие — Тегеран отрицает это. Итак, сделка была заключена : в 2015 году Иран и шесть стран достигли соглашения по иранской ядерной программе. В рамках соглашения Иран должен выполнить ряд требований в обмен на снятие санкций со стороны США. Израиль выступал категорически против, утверждая, что условия сделки не помешают Ирану в его разработках ядерного оружия.

: в 2015 году Иран и шесть стран достигли соглашения по иранской ядерной программе. В рамках соглашения Иран должен выполнить ряд требований в обмен на снятие санкций со стороны США. Израиль выступал категорически против, утверждая, что условия сделки не помешают Ирану в его разработках ядерного оружия. Что пошло не так? После одностороннего выхода из сделки США при президенте Дональде Трампе и введения санкций Иран возобновил обогащение урана. Администрация Джо Байдена хочет вернуть сделку, однако обе стороны требуют друг от друга сделать первый шаг. На заседании израильского правительства в воскресенье Беннет отметил, что настал последний шанс для мировых лидеров очнуться и понять, с кем они имеют дело. Как прошли переговоры? Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью государственному телевидению, что стороны сейчас ближе, чем когда бы то ни было, к заключению сделки, однако добавил, что преодоление остающейся дистанции будет нелегким делом. Председательствующий на переговорах представитель Брюсселя Энрике Мора высказался в том же духе, добавив, что прогресс в технических вопросах дал сторонам больше ясности и показал четкое видение стоящих перед ними политических проблем. Американский советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил, что участникам переговоров предстоит пройти еще определенный путь в вопросах санкций и тех обязательств, которые нужно будет взять на себя Ирану. Ранее в госдепартаменте США заявили, что непрямые переговоры продолжатся и после того, как Раиси вступит в должность президента Ирана, что должно произойти в августе. Переговоры шести стран-участниц совместного всеобъемлющего плана действий — США, Великобритании, Франции, Китая, России, Германии, — а также Ирана о возобновлении сделки начались в апреле. В рамках сделки Иран должен ограничить свою ядерную активность в обмен на снятие санкций. Однако Тегеран нарушает условия соглашения с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из сделки. Почему Израиль выступает против сделки? Иран и Израиль пребывают в состоянии затяжной «теневой войны», в результате которой обе страны действуют друг против друга по принципу «око за око», но пока что избегают полномасштабного вооруженного конфликта. Однако в последнее время враждебные действия между ними вновь усилились. У этого конфликта много измерений, но одна из наиболее острых точек противостояния — ядерная активность со стороны Ирана, которую Израиль считает прямой угрозой для себя. Иран обвиняет Израиль в убийстве своего ведущего ученого-ядерщика в прошлом году и нападении на один из заводов по обогащению урана в апреле этого года. Израиль ставит под сомнение тот факт, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер: в Иерусалиме убеждены, что Тегеран работает над созданием собственного ядерного оружия, и неоднократно заявлял, что не допустит этого ни при каких обстоятельствах и любыми средствами. Иранская ядерная сделка 2015 года, предполагавшая снятие санкций с Ирана в обмен на прекращение работы по обогащению урана, была приостановлена после того, как Дональд Трамп вышел из договоренности в 2018 году и вернул экономические санкции в отношении Тегерана. Администрация президента США Джо Байдена пытается возобновить сделку. В ответ на ужесточение санкций Иран усилил свою ядерную активность и в настоящее время обогащает уран на самом высоком уровне за всю историю, хотя этого все еще недостаточно для создания ядерного оружия. Комментируя результаты иранских выборов, США выразили сожаление в связи с тем, что жители Ирана «были лишены возможности выбрать своих лидеров в ходе свободного и справедливого электорального процесса». Явка на этих выборах стала рекордно низкой: проголосовать пришли менее половины зарегистрированных избирателей. Для сравнения, в 2017 году явка составила 70%. Подпись к видео, Выборы в Иране: кого избиратели выберут президентом? Многие избегали голосования, полагая, что оно было спланировано в пользу Раиси — верного союзника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к ликвидации Государства Израиль. В 2018 году он сравнил Израиль с «раковой опухолью», которую необходимо «удалить» из региона. Реакция в мире Президент России Владимир Путин незамедлительно поздравил Эбрахима Раиси с победой, отметив «традиционно дружественные добрососедские отношения» между двумя странами. Ливан, Сирия, Ирак, Турция и ОАЭ отправили схожие поздравления. Представитель радикальной палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, пожелал Ирану прогресса и процветания. Однако правозащитные группы заявили, что в отношении Эбрахима Раиси должно пройти расследование на предмет причастности к кровавым преступлениям. bbc.com