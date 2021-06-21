«  
  »

На Олимпийских играх в Токио выступит трансгендерная штангистка

От Новой Зеландии на Олимпийские игры в этом году поедет штангистка-тяжелоатлет, которая до 2013 года была мужчиной. Об этом пишет CTV News.

43-летняя Лорел Хаббард стала первым трансгендерным спортсменом, принимающим участие в Олимпийских играх. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограм, говорится в заявлении Олимпийского комитета Новой Зеландии.

«Я польщена и благодарна за поддержку, которые мне выказали столь многие новозеландцы», — сказала Хаббард.

Критики до сих пор спорят, справедливо ли допускать трансгендеров к участию в спортивных состязаниях. Однако сам Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

21 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  