Мировые рынки сдулись на $2 триллиона на планах США остановить «печатный станок»

Мировые рынки акций и сырья, получившие от центробанков 10 триллионов долларов «допинга» и взмывшие на новые максимумы вопреки пандемии и глобальной рецессии, проходят первую серьезную проверку на прочность.Намек Федеральной резервной системы на то, что «печатный станок» в США будет остановлен, а процентные ставки снова начнут повышаться из-за резкого ускорения инфляции, окунул биржи в коррекцию, которой они не видели больше года.

По итогам недели капитализация мировых рынков акций схлопнулась на 2,3 триллиона долларов — сумму, сопоставимую с ВВП Италии, восьмой крупнейшей экономики мира, следует из данных Bloomberg.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 1,2%, британский FTSE 100 — около 2%, немецкий DAX — 1,6%. Рынок США пережил худшее с октября падение — на 3,5% по Dow Jones.

Индекс РТС в России просел рекордно с начала апреля, потеряв 4 млрд долларов в пересчете на капитализацию.

Рынки сырья пережили обвал, которого не видели с коронавирусной паники марта прошлого года. Индекс Bloomberg Commodity Spot, отслеживающий цены на товары от энергоносителей до продовольствия, по итогам недели просел на 4,6%.

Алюминий и цинк подешевели на 4,4%, медь — на 8,1%, никель — на 5,5%, олово — на 8,5%. Цены на нефть в моменте падали максимально за два месяца, но завершили неделю в скромном плюсе на 1%. Золото обвалилось на 6% и впервые с начала мая закрепилось ниже 1800 долларов за унцию, а цены на палладий рухнули на 10%.

Ликвидацию на сырьевых площадках вызвало укрепление доллара, констатирует Джон Килдафф, партнер фонда Again Capital.

Американская валюта завершила неделю максимальным за 15 месяцев ростом (на 2% по индексу доллара) после того, как ФРС на заседании в среду сдвинула сроки первого повышения ставки на 2023 год и предупредила, что начинает обсуждать сворачивание программы «количественного смягчения».

В пятницу масла в огонь подлил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявивший, что ключевая ставка может быть повышена уже в следующем году, и подтвердивший планы прекратить QE.

С начала кризиса в марте 2020 года ФРС закачала в рынки 3,5 триллиона долларов, раздув баланс до 8 триллионов, и продолжает скупать ипотечные и казначейские облигации на 120 млрд долларов в месяц.

Цунами ликвидности удвоило капитализацию фондовых рынков и подбросило до 10-летних максимумов цены на сырье. Но теперь ФРС «пытается загнать обратно в бутылку джина, которого сама же и выпустила», говорит Николас Пандихара, управляющий Ariand Capital.

По мнению Джеймса Найтли, главного экономиста по развитым рынкам ING, из-за всплеска инфляции уже в декабре Федрезерв может приступить к сворачиванию выкупа активов.

По итогам мая инфляция в США достигла 5% в годовом выражении и стала максимальной с 2008 года, а по отдельным метрикам темпы роста цен достигли уровней, которых статистика не видела со времен Рейгана. Например, рекордным с 1982 года оказался рост цен на товары, а ценовой индекс Федерального резервного банка Филадельфии улетел на пик с 1979 года.

Первые сигналы на сворачивание QE ФРС даст в августе на традиционном симпозиуме центробанкиров в Джексон-Хоул, считает Найтли.

Что хуже, в очередь за американским ЦБ выстраиваются другие центробанки мира, начинающие «великий исход» из стимулирующих мер, пишет Reuters.

ЦБ Норвегии предупредил, что может дважды повысить ставку во второй половине 2021 года; ЦБ Канады еще в апреле объявил о сворачивании стимулов; центробанки развивающихся стран, включая Россию, резко гонят ставки вверх, чтобы потушить инфляционный пожар и повысить доходность своих валют.

Впрочем, ставить похоронный марш беспрецедентному ралли пока рано. Даже с текущими прогнозами у рынков есть не меньше года нулевых ставок ФРС.

Джером Пауэлл (глава Федрезерва) «фактически признал, что они не будут повышать ставки два года», указывает на оптимистичную сторону происходящего главный стратег Barings Investment Institute Агне Белаиш.

Фактически рынкам «дан карт-бланш» на продолжение ралли, считает он.

Даже если ФРС решится на ужесточение, не все «печатные станки» мира заглохнут в одночасье. По крайней мере два ключевых мировых ЦБ продолжат политику денежной накачки, даже если ФРС возьмет паузу.

Это Европейский центробанк и Банк Японии, считают в ING. «По мере того, как Федрезерв будет двигаться к нормализации (политики), евро и иена вероятно займут место валют фондирования для операций сarry-trade», — пишут аналитики банка.