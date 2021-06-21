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Микки Рурк и звезда «Декстера» сыграют в ужастике про призраков

Постановкой займутся создатели хоррора «Призрак и кит», братья Джеймс и Энтони Гаудиозо.

Микки Рурк и звезда «Декстера» сыграют в ужастике про призраков

Микки Рурк, ставший героем девичьих грез после фильма «Девять с половиной недель», и звезда «Декстера» Дженнифер Карпентер снимутся в хорроре про призраков. Как пишет Deadline, будущий фильм называется «Она все еще здесь».

Это рассказ о вдовце, которого изощренно мучает призрак экс-жены. Доведенный до отчаяния он решается обратиться к охотнику за привидениями, хотя до второго пришествия бывшей был вполне себе скептиком.

За постановку отвечают братья Джеймс и Энтони Гаудиозо, получившие признание после хоррора «Призрак и кит». Отмечается, что в данный момент фильм готовят к продаже на Каннском кинорынке. Если все пройдет гладко, съемки стартуют уже этой осенью.

Дата релиза и полный каст пока не раскрываются.

Источник фото: Legion-Media

21 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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