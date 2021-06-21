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Microsoft подтвердила слив хакерами Windows 11

Microsoft косвенно подтвердила оригинальность слитой в интернет версии Windows 11. Об этом сообщает издание FossBytes.

Журналисты обнаружили, что представители американской IT-компании попытались воспользоваться законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), чтобы остановить распространение слитого ISO-образа новой ОС в интернете. Японское подразделение Microsoft зарегистрировало официальную претензию к Google, согласно которой оно требует удалить из поисковой выдачи ссылки на скачивание образа.

Согласно опубликованной в сети информации, Microsoft Japan требует от Google удалить ссылки на индийский новостной сайт Beebom. На этом ресурсе, в том числе, был выложен для свободного скачивания ISO-образ Windows 11. В заявлении говорится, что компания обозначает авторские притязания на файл с операционной системой и требует прекратить распространение новостной статьи в сети, поскольку «в ней содержится утекшая копия невыпущенной Windows 11».

По словам журналистов, слитый в сеть образ Windows 11 был распространен среди многих ресурсов. В их число входят Reddit, Mega, Telegram и прочие сайты и сервисы.

21 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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