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Италия выиграла третий матч на Евро подряд

Италия обыграла Уэльс в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. В составе победителей гол забил Маттео Пессина. Уэльс с 55-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Итан Ампаду.

Италия выиграла третий матч подряд на Евро, набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места. У Уэльса в активе четыре очка, команда также стала участницей 1/8 финала, заняв в квартете второе место. Чемпионат Европы завершится 11 июля.
21 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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