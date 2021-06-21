Евросоюз утвердил индивидуальные санкции против Беларуси

Совет Евросоюза на уровне глав МИД стран-членов утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.

Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Ранее глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в новый санкционный список попадут 86 физлиц и организаций.

18 июня Reuters со ссылкой на источники писал, что объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.