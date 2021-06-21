Допуск на Олимпиаду трансгендерной штангистки назвали предательством женщин

В организации заявили, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) позорно. «Женщины — это не уровень гормонов, и не заявления самозванцев о том, что они стали женщинами», — посчитали они.

Ранее 21 июня Олимпийский комитет Новой Зеландии постановил, что 43-летняя Хаббард примет участие в Олимпийских играх. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Участие Хаббард стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, если уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.