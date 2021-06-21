Цены на нефть поднимаются, Brent стремится к $74 за баррель

По состоянию на 8:44 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,24 до $73,75, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,28 до $71,92 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в минувшую пятницу «торги по нефти закрылись небольшим ростом». «Нефть марки Brent подорожала на 0,22% до 73,23 руб. (До этого) Цена снижалась до $72,15 на фоне укрепления доллара США. Он доминировал на валютном рынке со среды после „ястребиных“ сдвигов ФРС (американского Центробанка — ред.)», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «восходящий тренд по нефти остается неизменным благодаря оптимизму в отношении перспектив спроса». «К закрытию недели покупатели опять стали повышать цену. Они настроены на прорыв уровня $75, чтобы продолжить ралли к уровню $80», — подчеркивает Антонов.

В целом, на его взгляд, «трейдеры продолжают ставить на повышение спроса на энергоресурсы». «Во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. Во время выступления он может затронуть вопрос денежно-кредитной политики и восстановления экономики США. Сейчас покупателям важно закрепиться выше $75», — подытоживает аналитик.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.