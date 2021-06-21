Бывшие агенты ЦРУ рассказали о помогающих в воспитании детей шпионских приемах

Бывшие агенты ЦРУ рассказали о том, как шпионские приемы помогают им подготовить детей к различным чрезвычайным ситуациям. Свои наблюдения они изложили в книге «Родительская лицензия: как моя карьера шпиона помогла мне вырастить находчивых, самодостаточных детей», пишет New York Post.

Супружеская пара экс-шпионов — Кристина и Райан Хиллсберг — поделилась, что они используют игры, чтобы помочь установить контакт и укрепить доверие между родителями и детьми. Каждый при этом сконцентрирован на своих «сильных сторонах». Кристина, которая долгие годы проработала политическим аналитиком ЦРУ, применяет «мягкие навыки» общения, письма и анализа, в то время как ее муж — оперативный офицер — сосредоточился на «ситуационной осведомленности».

«Мы готовим наших детей к экстремальным ситуациям, но не из страха, а с пониманием того, что хоть это и маловероятно, но если ситуация возникнет, они смогут с ней справиться. Когда мы говорим с ними об этом, как о нормальном явлении, это становится забавным», — цитирует супругов портал.

По словам Кристины, она в восторге от тактики мужа. Она рассказала, что Райан воспитывает детей непринужденно: отпускает детей убегать в кукурузное поле, позволяет совершать собственные небольшие покупки и в целом дает детям достаточно свободы. Но при этом всегда держит ситуацию под контролем.