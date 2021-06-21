Брюс Уиллис и Джерард Батлер получили главные роли в одном проекте

Батлер и Уиллис впервые будут сниматься вместе. Megogo Distribution сообщает, что актёры получили главные роли в триллере «Клин клином вышибают» (Hair of the dog).

Съемки начнутся 26 июня в Пуэрто-Рико. Режиссером выступит Джэми Маршалл, известный по картинам «Паранойя» и «Иностранец».

Джерард Батлер исполнит роль «Мистера Пи» — профессионала по части возмездия. За местью, к нему обращается некогда успешный бизнесмен, потерявший всё из-за своего коллеги. В ходе своей работы «Мистер Пи» ввязывается в череду заговоров и сложных событий, которые, каким-то образом, связаны с его тестем, чью роль исполнит Брюс Уиллис.

Создатели обещают невероятную интригу и закрученный сюжет.

Премьера состоится в 2022 году, дата будет объявлена позже.