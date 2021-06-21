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Білий дім підтвердив, що заморозив військову допомогу Україні у $100 млн

Джейк Салліван

Про це повідомляє The Washington Post.

За його словами, у звітності була плутанина і мова йде про додаткову допомогу, яку було передбачено на випадок, якщо Росія продовжить нарощувати військову присутність на українському кордоні.

«США надали Україні допомогу в розмірі $275 млн та пообіцяли виділити ще $100 млн, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові $100 млн», — пояснив Салліван.

Водночас, радник Джо Байдена додав, що США готові допомогти Україні, якщо Росія вдасться до агресивних дій.

21 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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