82-летний Иен Маккеллен сыграет ЛГБТ-Гамлета

82-летний исполнитель роли Гэндальфа в саге о хоббитах Иен Маккеллен готовится сыграть ЛГБТ-Гамлета. Постановку публике намерен показать Theater Royal в Виндзоре. Первый спектакль назначен уже на понедельник, 21 июня.

Впервые о том, что такая возможность у Маккеллена может появиться, заговорили еще в минувшем июле. Правда, тогда кандидатура Иена была не подтверждена. Сам режиссер Шон Матиас называл Маккеллена человеком, который превосходно разбирается в творчестве Шекспира и как никто другой подошел бы на эту роль. Примечательно, что помимо прочего Матиаса и Маккеллена связывали тесные отношения в течение 10 лет.

На днях стало известно, что Маккелен все же появится в постановке. Его партнерами также станут Франческа Аннис, Стивен Беркофф, Эммануэлла Коул, Бен Аллен и многие другие, сообщает Whatsonstage.com.

В Сети на этот счет уже успели высказаться. Так, многие театралы и просто неравнодушные оказались не готовы увидеть нечто подобное.

«»Анна Болейн» была цветочками», «Гамлет уже не тот», «Ну да, действительно, почему бы не замахнуться на Уильяма нашего Шекспира», «Ребят, кто пойдет?», «Пожалуйста, не надо», — писали они.

Источник фото: Legion-media