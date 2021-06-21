5 крутых фильмов, которые можно посмотреть с папой

Вчера, 20 июня, был трогательный праздник – День отца. Предлагаем посмотреть отличные фильмы про пап. Эти картины точно придутся по душе, пишет segodnya.ua.

Шпион по соседству



«Бездарь» – так называют Боба Хо соседи, не подозревая, что на самом деле он – секретный агент. Однажды соседка просит Боба посидеть с ее детьми. Никто не мог подумать, что эта затея обернется настоящим кошмаром: один из маленьких подопечных «китайского няня» случайно вводит в компьютер секретный код, чем навлекает на голову Боба Хо массу неприятностей.

На трезвую голову



Главный герой фильма Бад Джонсон – отец-одиночка. Он безалаберный, часто теряет работу, не прочь выпить пива в компании, но в целом добродушный и довольно симпатичный человек, который очень любит свою дочку Молли. Мама Молли отказалась от нее в пользу своей музыкальной карьеры, оставив малышку на отца. Молли – полная противоположность Баду: ответственная, умная, многим интересующаяся девочка. У Молли и Бада доверительные и добрые отношения, однако его дочь часто берет на себя роль родителя.

Superнянь



Клэр и Марк со спокойствием на душе уезжают на выходные, оставив своего сына с прилежным и правильным парнем Фрэнком. Однако, оказывается что в эти выходные у Фрэнка день рождения и друзья устраивают ему эффектную вечеринку. Клэр и Марк получают звонок из полиции, которая сообщает им, что их сын пропал, а в доме – хаос.

А вот и она



Риелтор Орен – надменный, самовлюбленный, эгоистичный человек. Он часто обманывает клиентов, не дружит с соседями, оскорбляет их, жестоко себя ведет с соседской собакой, часто высмеивает друзей и третирует домашних. У него несносный характер, и у его знакомых найдется много причин, чтобы не общаться с ним. Но на каждый камень найдется своя вода, и, казалось бы, когда Орена уже ничего не исправит, появляется внучка, о существовании которой он даже не подозревал. Девочка в корне начинает менять характер Орена и творит чудеса. Несмотря на то, что фильм не затрагивает непосредственно тему отцовства, эта история может вдохновить многих родителей.

Мой любимый динозавр



В результате биологического эксперимента рождается необычное существо, напоминающее динозавра, который вскоре становится другом школьника Джейка Эмори, пережившего смерть отца. Джейк решает спрятать это необычное создание у себя дома, но очень скоро динозавр подрастает, еле помещаясь в комнате. Его стремление выйти на улицу заканчивается преследованием военных, которые имеют недобрые намерения на его счет.