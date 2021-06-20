«Все вокруг взрывалось»: праздник в честь годовщины Кутчера и Кунис едва не закончился конфликтом

Празднование очередной годовщины свадьбы едва не закончилось для Милы Кунис и Эштона Кутчера конфликтом. Сейчас эту историю актриса вспоминает со смехом, но тогда ситуация была достаточно напряженной.

Каждый год 4 июля Кутчер и Кунис отмечают день свадьбы. В последний же раз звездная пара особо раздумывать не стала и решила закупиться фейерверками. Запускать ракеты Кунис и Кутчер собирались на пляже в компании собственных детей — дочери Уайетт и сына Димитрия.

Тогда супруги и представить не могли, что что-то пойдет не так.

«Мы начали запускать упомянутый фейерверк. На пляже никого не было, все вокруг взрывалось, а затем внезапно ракеты стали похожи на прутья от решетки! А затем появляется это», — тут Кунис вскочила, скрестила руки на груди и нахмурилась, пародируя внезапно пришедшего на пляж телеведущего и комика О’Брайана.

Как оказалось, сам юморист пришел к воде, чтобы узнать, что именно взрывается на территории, которую он считает своей. Последний начал отчитывать Кутчер и Кунис, отмечая, что те запускают фейерверки незаконно.

«Мой муж купил фейерверки легально. Более того, они предназначались для детей и были безопасны», — приводит слова Кунис Daily Mail.

К счастью, супругам удалось договориться с О’Брайаном, но стоило лишь звездам встретиться лицом к лицу, как та ситуация всплыла вновь. О’Брайн не преминул напомнить Миле ту историю, когда актриса стала гостьей его программы.

Источник фото: Legion-media