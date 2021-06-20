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Украина и Польша назвали «Северный поток-2» общеевропейской угрозой

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау скоординировали позиции по противодействию реализации российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Страна.ua».

Во время встречи на дипломатическом форуме в Анталии они назвали проект общеевропейской угрозой.

Кулеба при этом выразил благодарность Рау за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в Европейский союза и НАТО. Они обсудили дальнейшие шаги, которые Североатлантический может осуществить для ускорения интеграции Украины и укрепления ее обороноспособности.

Ранее Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». «Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — заявил он. Кулеба добавил, что запуск газопровода — это угроза не только для экономики Украины, но и для ее безопасности, поэтому украинская сторона выступает против его строительства.

20 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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