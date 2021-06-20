Тихановская анонсировала метод подпольной борьбы с Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о своем плане борьбы с президентом Александром Лукашенко для «восстановления законности в стране».

Как сообщается в ее Telegram-канале, для координации действий оппозиционеров будет создан чат-бот. С его помощью станет возможно массово высылать уведомления о конкретных действиях.

Люди, которые «действуют в подполье», смогут «координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста». Данные в чат-боте будут зашифрованы.

Ранее Тихановская подчеркнул, что протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже более 300 дней. При этом «десятки тысяч человек» за это время оказались в тюрьме.