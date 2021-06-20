Свитки Мертвого моря рассказали как древние евреи пользовались туалетом

Как евреи на земле Израиля пользовались туалетом около 2000 лет назад? Какие сооружения они построили, и какие социальные привычки выработали? Некоторые ответы предлагают легендарные свитки Мертвого моря и археологические раскопки в древнем Кумране, рассказала 7 июня на онлайн-лекции профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Джоди Магнесс, сообщает «The Jerusalem Post».

Выступая на конференции по свиткам Мертвого моря, организованной Нью-Йоркским университетом, Израильским управлением древностей (IAA) и «Друзьями IAA», Магнесс объяснила, как объединив информацию, предоставленную некоторыми туалетами, обнаруженными в регионе, с некоторыми текстами по теме, представленными в свитках и написанными другими современными авторами, можно найти ответ на вопрос о том, облегчались ли древние евреи сидя или на корточках.



«Я погрузилась во все это, когда еще в 1990-х годах был опубликован первый том заключительных отчетов о раскопках де Во, и, читая его, я заметила ссылку де Во на сооружение, найденное им в одной из комнат в Кумране, Лукас 51, которое он определил, как туалет», — заявила Магнесс, имея в виду работу Ролана де Во, католического священника и археолога, который был директором Французской библейской и археологической школы в Иерусалиме с 1945 по 1965 год.

Свитки Мертвого моря – это собрание примерно из 25000 фрагментов, обнаруженных в пещерах Мертвого моря в 1940-х и 1950-х годах. Они включают некоторые из самых древних рукописей Библии, другие религиозные тексты, которые не были включены в библейский канон, а также нерелигиозные тексты.



Кумран был соседним поселением, которое, по мнению некоторых экспертов, было домом для еврейской секты ессеев, которых многие считают авторами свитков или, по крайней мере, значительной их части. Туалет, найденный в Кумране, был найден рядом с миквой и вырыт в земляном полу комнаты. По словам Магнесс, несмотря на отсутствие сиденья для унитаза, его первоначальное присутствие может быть установлено по аналогии с несколькими подобными туалетами, которые были обнаружены в этом регионе, в том числе в городе Давида в Иерусалиме.

Таким образом, хотя было известно, что на древнем Ближнем Востоке существовали туалеты, где сидели на корточках, похоже, что это были не те удобства, которыми пользовались древние иудеи, — заметила она. «Мы можем узнать больше о туалетных привычках секты Кумрана, основываясь на информации из Свитков Мертвого моря», — добавила она.

Туалеты называли «местом руки». «Между всеми их лагерями и местом руки должно быть расстояние около двух тысяч локтей, и в окрестностях их лагеря не должно быть видно ничего непристойного», — говорится в отрывке из так называемого «Военного свитка» (1QM). «И сделай им место для руки за пределами города, к которому они должны выйти, к северо-западу от города – крытые дома с ямами внутри них, в которые будут спускаться экскременты, так что они не будут видны на улице на расстоянии в три тысячи локтей от города», — предписывает отрывок из «Храмового свитка» (11QM).

Яркое свидетельство по этому вопросу также дает Иосиф Флавий, который написал, что секта воздерживалась от дефекации в шабат, а в будние дни они находили отдаленные места, закапывали экскременты и после этого очищались – даже если этого не требовали еврейские законы о чистоте. «Если сказать кратко, у этой группы было два основных момента, вызывавших у них озабоченность в отношении поведения в туалете», — резюмировала Магнесс. «Во-первых они скрывали дефекацию и экскременты от взгляда Б-га и от взглядов других как нечто неприличное, от чего нужно оградить. Во-вторых, они ассоциировали дефекацию и экскременты с ритуальной нечистотой».

https://lechaim.ru/news/svitki-mertvogo-morya-rasskazyvayut-kak-drevnie-evrei-polzovalis-tualetom/