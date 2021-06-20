Медики: У любителей спиртного слабоумие может развиться в 40 лет Шокирующие тайны и политика: Джей Джей Абрамс снимет документалку про НЛО » США после саммита Байдена и Путина анонсировали новые санкции против России Соединенные Штаты планируют ввести против Москвы новые ограничения как ответ на преследование Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам помощник президента Джо Байдена. В Белом доме тем временем заявили, что РФ ожидают новые санкции за прокладку газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне считают проект «геополитическим». Администрация США продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в энергопроекте. Политик Алексей Навальный, которому изменили на реальный условный срок по делу «Ив Роше», был заключен в исправительную колонию. Связанный с ним ФБК в России признан иноагентом и экстремистской организацией.