США после саммита Байдена и Путина анонсировали новые санкции против России

Соединенные Штаты планируют ввести против Москвы новые ограничения как ответ на преследование Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам помощник президента Джо Байдена.
В Белом доме тем временем заявили, что РФ ожидают новые санкции за прокладку газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне считают проект «геополитическим».
Администрация США продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в энергопроекте.
Политик Алексей Навальный, которому изменили на реальный условный срок по делу «Ив Роше», был заключен в исправительную колонию. Связанный с ним ФБК в России признан иноагентом и экстремистской организацией.
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