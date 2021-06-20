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Шокирующие тайны и политика: Джей Джей Абрамс снимет документалку про НЛО

Режиссер пообещал раскрыть историю явления, которое долгое время будоражит умы обывателей и ученых.

Джей Джей Абрамс спродюсирует документальный сериал, посвященный феномену НЛО. В новом шоу будет четыре части, заказчик — канал Showtime, пишет Hollywood Reporter.

Режиссер пообещал вскрыть все тайны, касающиеся явления, которое не дает покоя ни простым гражданам, ни ученым. Зрители ознакомятся с «шокирующими откровениями очевидцев» и с версиями воздействия на историю правительства США, мегакорпораций и военных, которые скрывают правду о внеземной жизни.

«Проект полностью ответит на вопрос, почему мы верим в то, во что верим? И что за неуловимая истина скрывается за этой тайной?» — надеется Абрамс.

Ранее Джей Джей признался, что счастлив работать со Стивеном Кингом над экранизацией его романа «История Лизи». Также Абрамс, по слухам, будет продюсировать новое кино про Джона Константина.

 

20 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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