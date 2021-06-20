Шокирующие тайны и политика: Джей Джей Абрамс снимет документалку про НЛО

Джей Джей Абрамс спродюсирует документальный сериал, посвященный феномену НЛО. В новом шоу будет четыре части, заказчик — канал Showtime, пишет Hollywood Reporter.

Режиссер пообещал вскрыть все тайны, касающиеся явления, которое не дает покоя ни простым гражданам, ни ученым. Зрители ознакомятся с «шокирующими откровениями очевидцев» и с версиями воздействия на историю правительства США, мегакорпораций и военных, которые скрывают правду о внеземной жизни.

«Проект полностью ответит на вопрос, почему мы верим в то, во что верим? И что за неуловимая истина скрывается за этой тайной?» — надеется Абрамс.

Ранее Джей Джей признался, что счастлив работать со Стивеном Кингом над экранизацией его романа «История Лизи». Также Абрамс, по слухам, будет продюсировать новое кино про Джона Константина.