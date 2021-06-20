Сальма Хайек рассказала о «кошмарных» съемках в «Вечных»

Звезде приходилось находиться в огромном шлеме, который не мог пролезть даже в машину.

54-летняя актриса Сальма Хайек только недавно стала частью большой актерской семьи киновселенной Marvel. Она сыграет духовного лидера Вечных Аджаку в предстоящем одноименном фильме по комиксам издательства.

Режиссером картины стала 39-летняя Хлоя Чжао, дважды получившая премию «Оскар» и «Золотой глобус». Участие Хайек в съемках держалось под строгим секретом. Актриса признается: это доставило ей множество неудобств.

«Съемки прошли действительно очень напряженно. Сыграть в кинокомиксе впервые — это словно выйти замуж за парня, которого ты никогда не встречала», — рассказала звезда на интервью для USA Today.

Кроме этого, Сальме пришлось привыкнуть к огромному шлему, который носит ее героиня в фильме.

«Это кошмар. Он даже не помещается в машине. Мы устраивали “танцы с бубном”, чтобы его туда затащить. Надеть его тоже очень непросто. У меня действительно очень болела голова», — добавила она.

«Вечные» выйдут в кинопрокат уже 5 ноября этого года. По сюжету, действие фильма будет происходить сразу после событий «Мстителей: Финал». Вечные — это древняя раса, которая тайно живет на Земле.

Источник фото: Legion-Media.ru